Noored tartlased ehitavad peegelklaasist panoraamsaunu

Tartu servas tegutseb OÜ Haljas Houses, mis ehitab klaasist saunasid. Ei ole just tavaline, et saunas saab istuda ringis justkui lõkke ümber ning nautida öist vaadet õue. Küll aga on saunas nimega Hele Glass lõkke asemel keris, mille ümber saunajuttu puhudes leili visata.