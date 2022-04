Dnipros peetakse ülestõusmispühi, mürsurünnakus sai surma üks mees

Seekord jutustab Inna nunnast, kel on suured silmad täis valgust ja soojust, ja kes on pidanud läbi käima pika teekonna.

«Juba varases nooruses läks ta kloostrisse,» räägib Inna. «Ja ühes meie vestluses ütles ta, et tegelikult on ta argpüks. Mina ei saanud aru, naersin selle peale ja vastasin, et keegi ei saa olla vapram kui tema.»

See nunn oli Inna sõnul sõitnud läbi 1000 kilomeetrit, et jõuda Dniprosse, elada võõras linnas ilma igasuguste mugavusteta, ja kõik selleks, et aidata haavatud sõdureid, keda rindelt Dniprosse tuuakse. Sel nunnal on õe haridus ja tal on meditsiinis suurepärased oskused.

«Küll mul ikka veab, et saan kohtuda selliste erakordsete inimestega,» leiab Inna tolle nunna peale mõeldes.

Inna Šulženko lastega meisterdamas. Foto: Inna Šulženko

Edasi jagab Inna Šulženko pilte Dnipro lastest, kellega koos on ta sel nädalal palju aega veetnud ja tunneb rõõmu, et õnneks on Dnipros palju rahulikum kui paljudes teistes piirkonades.

«Neil lastel on alles võimalus rõõmu tunda ja lõbutseda,» räägib ta. «Aga nende keskel on lapsi ka Ukraina sõjapiirkondadest, kes ei tunne end veel koduselt, kes on teistest ärevamad, ja ettevaatlikumad kõiges...»

Lihavõttejänkud valmis! Foto: Inna Šulženko

Lõpuks tunnistab Inna üles selle, mis teda kõige rohkem vaevab. Ta igatseb oma lapsi.

Inna Šulženko 19-aastane poeg elas juba enne sõda Vilniuses, kuna õpib sealses kolledźis. 9-aastase tütre viis Inna sõja esimesel nädalal samuti Leetu. Sellest saadik ei ole ta oma lastega silmast-silma kohtunud.

Ukraina tänaste sõjateadete hulgas on taas üks selline, mis Dniepropetrovski oblastit puudutab. Piirkonna kuberner Valentõn Reznitšenko teatab veebipostituses, et Dnipropetrovski oblastis sai öises mürsurünnakus surma 48-aastane mees. Vahendas Reuters.

