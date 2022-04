Kolm naist – Krista Aru, Krista Fischer ja Julia Beljajeva saavad daamidena tunnustatud

Tartu EDA president Ingrid Põllumäe leiab, et ei sõda ega koroonaepideemia tohi inimestelt võtta võimalust tänada neid, kes iga päev panustavad riigi ja rahva tuntusesse, heaolusse ja säilimisse ning kes teevad seda kordades rohkem, kui enamik meist suudab.

Krista Aru Foto: Liis Treimann

Krista Aru on ajakirjandusloolane, museoloog, poliitik, kultuuri- ja meediajuht. Ta on töötanud Eesti kirjandusmuuseumi direktorina ning Eesti Rahva Muuseumi direktorina, panustanud seal palju energiat ERM-i uue hoone ehituse planeerimisse. Praegu juhib ta Tartu ülikooli raamatukogu.

«Aastate daami tiitel oli mulle suur üllatus,» ütles Krista Aru. «Ma võtan seda kui tunnustust kõikidele ettevõtlikele naistele, kes on hoidnud ja hoiavad eesti kultuuri hariduses, ettevõtluses, põllutööl, kaubanduses või kodus. Ma ei tunneta selles tiitlis rõhuasetust daamilikkusel, vaid tahtmisel hoida virgena meie rahvas aastasadu elanud püüdu headuse ja aatelisuse poole, tahtmisel märgata inimesi enda ümber, hoolida nende igapäevast ja ka väikestest asjadest, millest argipäevad sageli ju koosnevadki.»

Krista Aru on oma uurimistöödes ja artiklites esile toonud seda, et väikese ühiskonna tugevus on olnud ja on tänaseni rahva üleüldises harituses, mis võib ühtviisi edukalt olla alus ja tugi üksikute eredate tähtede kerkimisele ja püsimisele. Krista Aru suur töö on Jaan Tõnissoni elu ja tegevuse jäädvustamine.

Krista Fischer eelistab teksaseid ja jalgrattasõitu

Tunnustatud matemaatik ja biostatistik, Eesti teaduste akadeemia akadeemik Krista Fisher ütles, et ettevõtliku daami tiitel läheb talle väga korda. «See on mulle suur au ja olen siiralt tänulik, et minu tegemisi on tähele pandud ja neid on hinnatud tunnustust väärivaks,» sõnas ta.

Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer. Foto: Sille Annuk

Krista Fisheri igapäevatöö tulemusi kasutati teatavasti ka koroonaviiruse leviku talitsemisel, ta kuulus teadusnõukoja esimesse koosseisu.

Küsimusele, millal teadlasel õnnestub end üldse daamina tunda, vastas Krista Fisher, et teadusega tegelemine ei saa küll olla põhjus, miks naine ei võiks tunda ennast daamina. «Teadlaste seas on palju neid, keda igas mõttes võib tõeliseks daamiks nimetada ning kuna teadustöö on praegu paljudel juhtudel eelkõige töö arvuti taga, siis see ei sea piiranguid ka välisele daamilikkusele,» ütles ta.

Krista Fisher ise ennast nii väga daamiks ei pea, kuna see seostub talle sellise vana kooli daamiga, kes on alati väga naiselik ja väljapeetud. «Mina, kes ma enamasti teksades käin ja jalgrattal mööda linna kihutan, päris selline vist pole,» ütles ta. «Kuigi vahel meeldib mullegi kena kleit selga panna ja daami mängida.»