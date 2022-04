Kogenud veganid õpetavad tudengeid taimedest toituma ja raha säästma

Soovid kärpida toidukulusid, toitu vähem raisata või lihtsalt oma menüüd mitmekülgsemaks muuta? Loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti vegan selts kutsuvad kõiki Tartu tudengipäevade programmi kuuluvale veganüritusele, mille fookuses on, kuidas hoida tudengina oma toidukorv soodne, ent mitmekülgne.



Üritusel «Vegan potluck – soodne kõhutäis veganina» on kolm külalisesinejat, kes tunnevad Tartut ja siinseid võimalusi läbi ja lõhki. Oma kogemustest räägivad Mari Frühling (kõrgema kunstikooli Pallas üliõpilane), Hardi Heinvere (Wolti kuller ja Tartu ülikooli üliõpilane) ja Elsa Jukola (Tartu Toidujagamise asutajaliige ja Tartu ülikooli üliõpilane).



Korraldaja ja Loomuse juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on üritusele oodatud nii tudengid kui ka teised huvilised, kes soovivad veganluse kohta rohkem teada saada, kuulata veganitest tudengite kogemuslugusid ning nautida head veganitoitu. «On levinud väärarusaam, et taimne toit on kallis, kuid tegelikult see nii pole. Üritusel avamegi seda teemat eriilmeliste esinejate toel ning jagame nippe, kuidas hoida toidukorv soodne nii, et ei peaks maitses kompromisse tegema,» lisas ta.