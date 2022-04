PPA väljastab dokumente ka sel laupäeval ning on uuel nädalal kauem avatud

Tartu teenindustalituse juhataja Angela Kahar rõhutas, et kõik need inimesed, kes on hiljuti saanud PPA-lt teavituse valminud dokumendile järele tulemiseks, võiks nüüd erakorralisest võimalusest haarata ning oma dokumendile järgi tulla. «Mugavaim ja kiireim viis on selleks endale broneerida aeg aadressil broneering.politsei.ee ning tulla valitud ajal ilma järjekorras seismata teenindusse kohale. Teenindame inimesi ka elavas järjekorras, kuid siis tuleb arvestada siiski mõningase ajakuluga,» märkis Kahar.



Ta lisas, et praegu ootab kätteandmist ligemale 3200 dokumenti, mistõttu lisasime esialgu broneeringuaegu eesootavaks laupäevaks ja uue nädala tööpäeva õhtuteks. «Loodame, et lisatud ajad aitavad lühendada päevasel ajal PPA teenindustes järjekordi ja annavad inimestele võimaluse oma dokument kätte saada ka vabal päeval,» sõnas teenindustalituse juhataja Angela Kahar.



Tartu klienditeenindus on erandkorras lahti sel laupäeval, 23. aprillil ajavahemikus kell 9-16 ja järgmise nädala õhtutel kella 18ni.