Erkki Bahovski: kas kõik põgenikud on ilusad ja head?

Miks? Eestisse on jõudnud lühikese ajaga ligikaudu 30 000 Ukraina põgenikku. Kui võtta nüüd 30 000 suvalist eestlast, siis oleks ju rumal eeldada, et nad kõik on ilusad ja head. Meenutatagu kasvõi eestlaste «vägitegusid» piiri taga, eriti metsikutel 1990ndatel. Sestap võib tõesti eeldada, et ka Ukraina põgenike seas võib leiduda sulisid, pätte jt. Miks mitte ka prostituute. Lisaks majanduslik kitsikus, mis võib muidu seni ausalt oma elu elanud inimesi panna tegema kahetsusväärseid tegusid.