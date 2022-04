Õpilased üle Eesti teevad Tartu õpetajate koostatud testi

Juba aastaid on viis Emajõelinna gümnaasiumi korraldanud ühiskatseid, et õpilaste elu hõlbustada. Enne koolide koduõppele suunamist tehti testi koolimajas, nüüd aga virtuaalselt, sest viimased aastad näitasid, et see on mugavam nii õpilastele kui ka kontrollijatele.