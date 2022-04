Eestisse on tänaseks saabunud tuhandeid sõja eest pakku tulnud Ukraina lapsi. Osa neist, ligi 1500, on siia jõudnud ilma vanemate või muu seadusliku esindajata. Asjaajamiseks, eeskätt riiklike toetuste saamiseks on lastele vaja kohtu poolt määrata eestkostja. Kokku on alates märtsi lõpust Tartu, Viru, Pärnu ja Harju maakohtutesse sedalaadi tsiviilasju jõudnud 70 ning nendega on seotud veidi üle 80 lapse.