Lasteneuroloog Tiina Talvikust kirjutas raamatu poolsada inimest

Sündmus leidis aset lastekliinikus auditooriumitäie inimeste ees, kellest suur osa olid ka ise raamatu autorid ehk siis Tiina Talviku mõtte-, tee- ja töökaaslased, täpsemalt arstid, teadlased, sõbrad, pereliikmed.

Verevate kaantega raamat, kujundiks pikkade jätketega närvirakk, on kätte võttes suur ja tugev, usaldusväärne ja ilus. Tekstide vahel värviliste ja mustvalgete fotodega pildipeatükk, lõpus noppeid ajakirjandusest ning kõige lõpuks järelehüüded Tiina Talviku ärasaatmiselt Pauluse kirikust 2021. aasta 13. veebruaril.

Erinevatest tarkustest

«Tarkust on kahte liiki, on raamatutarkus ja elutarkus,» ütles Tartu ülikooli rektor, neurokirurg ja akadeemik Toomas Asser, kes küll ise kohal ei saanud viibida, aga kelle sõnad luges ette Ago Pärtelpoeg. Seal kõnes oli mõtteid sellest, kuidas raamatutarkust saab üht- või teistpidi mõõta, elutarkust aga mitte. Ning et Tiina Talviku õpilastele olid lisaks ametlikule õppetööle sama olulised õppetunnid elust enesest.

Ago Pärtelpoeg on kokku pannud viis elulooraamatut, viimane neist ilmus neli aastat tagasi ja see oli arstiteadlasest Heino Noorest. Mõtte välja anda raamat ka Tiina Talvikust pani talle pärast seda pähe professor Arvo Tikk, nüüd samuti meie keskelt lahkunud. Ning kuna ka Tiina Talvik ise sellega siis nõusse jäi, kutsus Ago Pärtelpoeg endale appi Meeli Pärtelpoja, kes asus Tiina Talvikuga suhtlema ja tema jutte koguma.

Mõned on rääkinud endast, mõned oma tööst koos Tiinaga ja mõned on keskendunud ainult Tiinale, ütles toimetaja Taivo Paju.

Nii ongi raamatu esimeses pooles Tiina Talviku elutarkusega kirjutatud lood ta enda vanaemadest ja vanaisadest, koolieelsest ajast ja sõjast, kuidas nende pere Siberist pääses, üliõpilasaastaist, kohtumisest elu armastusega, õde Kaist, geneetikast ja lasteneuroloogiast ning paljust muust.

Jäta see nimi meelde

Kui raamatu esitlemisel kuuldut uskuda, siis iseloomustas Tiina Talvikut ausus, lõputu abivalmidus, lahkus, sõprus, truudus, kõva sõna ja usk kõigesse, mis ta ette võttis, ja muidugi armastus laste vastu.

Raamatu teine koostaja Meeli Pärtelpoeg tunnistab teose lõppsõnas, et tema ise on ka üks neist lastest, kes tänu Tiina Talviku teadmistele pääses elule. «Minu ema ütles ikka, et jäta see nimi meelde, tema on elupäästja,» kirjutab Meeli Pärtelpoeg.

Raamatu toimetaja Taivo Paju, kes on Tiina Talviku väimees, lisas, et väga lihtne see raamatu sünd siiski ei olnud, kuna on öeldud, et kui sa elad ühte elu, siis sa sama hästi kui ei elagi. Aga Tiina Talvik elas ja jagas end, kuhu iganes sai, ning tema elaski ära mitu elu.

Seepärast saavad raamatus sõna mitte viis või kümme, vaid viiskümmend inimest, kes on ritta pandud eesnime esimest tähte arvestades tähestiku järjekorras, kuna see oli ainus aus viis, kuidas neid lugusid järjekorda panna. «Ja need on kõik väga erinevad lood,» rääkis Taivo Paju. «Mõned on neis rääkinud endast, mõned oma tööst koos Tiinaga ja mõned on keskendunud ainult Tiinale.»

Lastekliiniku juht, professor Vallo Tillmann rääkis mitmest seigast. Üks oli, et Tiina Talvik tuli Võru leinamajja ära saatma tema isa, keda ta ei tundnud. Aga Tiina Talvik hoolis sellest, kuidas Vallo Tillmann ennast isa matustel tunneb. Foto: Kristjan Teedema

Tiina Talviku põlvkonnakaaslane ja teda lapsest saadik tundnud füüsik Agu Laisk küsis raamatu esitlusel, et kas tahate, ma ütlen teile, mis on teie elu mõte. «See on mälestus,» vastas ta. «Me kõik oleme lõplikud, aga Tiina oskas elada nii, et see mälestus temast on hea, tugev ja suur. Ning küll on hea, et üks raamat kestab kaua.»