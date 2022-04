Muusikateaduse selts tähistab akadeemik Jaan Rossi sünnipäeva

Eesti muusikateaduse selts on korraldanud laupäevaks soovijaile bussisõidu Tallinnast muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) juurest Eesti kirjandusmuuseumisse Tartusse, kus kell 11 algab seltsi pikk koosviibimine. Kolme ettekande pealkirjas on nimetatud akadeemik Jaan Rossi, ja ka teised, milles ei ole teda nimetatud, peegeldavad tema teaduslikke ja loomingulisi tegevusvaldkondi. Põhjus on Jaan Rossi sündimine Tartus 65 aastat tagasi, 5. aprillil 1957.