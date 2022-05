GALERII ⟩ Sundpuhkuselt naasnud maamessi väravad on kolm päeva valla

Samas esimene päev näitas, et maamess oli Tartusse väga oodatud. Esiteks on messiplats nagu varemgi puupüsti eksponente täis. Osalejaid on ligi 430, tuldi nii teistest Balti riikidest, Soomes, Rootsist, Saksamaalt, Austriast ning isegi Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest. Teiseks oli täna hommikul juba enne kella kümmet ehk enne avamist väravate taga hulk inimesi, kes ootasid kannatamatult võimalust messile pääseda.