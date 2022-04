Pärast pikka püünepausi kulutab Tene Ruubel taas lavalaudu

Pärast kahekümneaastast lavapausi teeb taas lavarolli näitlejatar Tene Ruubel, kes pärast Pärnu Endla teatrist lahkumist elas Ameerika Ühendriikides ning on täna oma elu sidunud Soomega. Elu Soomes viis Tene kokku seal resideeriva eestlasest lavastaja Siim Maateniga.



«Olin vist mõned üleskutsed teinud, et Turu eestikeelsed teatrihuvilised võiksid kokku saada,» selgitas Maaten koostöö tagamaid. «Nägin, et ka Tene hakkas pisitasa meie tegemistel silma peal hoidma. Kohtusime korra ning uurisime üksteiselt, kas meil, kahel elukutselisel teatritegijal, on huvi miskit ühes ette võtta. Teineteist tundmata, kaks võõrast võõral maal, andsime üksteisele sõrme ja edasine on juba nii öelda ajalugu.»



Lavastuses «Öökuninganna» kehastab Ruubel avalikust elust tagasi tõmbunud endist ooperitähte Elli Heidelbergi, kes elab pealtnäha sündmustevaest elu ühe väikese riigi pealinna äärelinnas. Ta otsib endale järjekordset noort meest, kui tema juurde tuleb vargile Jane (toim. Marin Mägi-Efert), kuid omal põhjusel otsustab Elli politseid mitte kutsuda.



Küsimuse peale, kui sarnane on Ruubel oma tegelaskuju Elliga, naeris näitleja, et eriline ooperisõber ta ise küll pole, ent lisas siis tõsisemalt: «Nii nagu Elli on oma elus mitmel korral Fööniksina tuhast tõusnud, olen seda teinud ka mina. Eks elus on olnud sarnaseid hetki jah, kui lavakarakteris aga situatsioonid on olnud muidugi teised.»



Lavastaja Siim Maaten kirjeldab Tene Ruubelit kui väga kohusetundlikku ja eeskujulikku koostööpartnerit, kellele meeldib oma tegelastele ulakust sisse süstida. «On olnud kordi, kui ta end selles osas hakkab tagasi hoidma või lausa noomima. Siis on hea, et me Mariniga oleme jaole saanud ning palunud tal ulakustel juhtuda lasta. See rõõm, millega tema oma tööd teeb, annab jõudu ja indu. Indu, millega kaasa mitte minna on võimatu.»



Koos Ruubeliga astub laval üles vabakutseline näitleja Marin Mägi-Efert, kes olnud pikka aega Rakvere teatri näitleja ning teinud mitmeid teatri-, seriaali- ja filmirolle, igapäevaselt juhendab ta teatri- ja loovmängutunde Viru- ja Tartumaal ning korraldab suviti lastele teatri- ja loovmängulaagreid. Ruubel lisas, et on väga tänulik, sest tal on lavapartneriks tore, töökas, andekas ja rõõmsameelne kaaslane.



«Meie omavaheline suhe on väga hea ja sellest ka tugev tiimitöö,» märkis Ruubel. «Teatritrupp on väike, mis tähendab, et hoiame kokku, aitame teineteist ja teeme ka kõike ise, alates kostüümist kuni lava ülespanekuni.» Teatritöö kõrvalt jõuab Ruubel tegeleda ka paljude erinevate hobidega.



«Argipäevad on väga erinevad ja igav ei hakka,» naeris Ruubel. «Teen palju käsitööd, õmblen, koon ja maalin. Lisaks on mul veel oma väike kohverteater, mis ikka tahab kohendamist-tegemist.»



Hetkel ollakse aga ringreisil Turu Teatriga ning «Öökuninganna» Soome etenduste järel jõudis tuur tänasest, 21. aprillist Eestisse, kus tükki kantakse ette Rakvere kultuurikeskuses. Tartus Tiigi seltsimajas jõuab lavastus teatripublikuni juba homme, reedel 22. aprillil, kust edasi suundutakse Viljandisse ja Pärnumaale Torisse.