Noorte jalgratturite hüppelaud Cycling Tartu heitleb hooaja lõpul rahamuredega

Kulud ei oleks nii suured, kui ratturid saaksid treenida aasta läbi Eestis, see aga pole võimalik. «Oluline oleks treenida vähemalt 70 protsenti aastast soojas kliimas, kuid Tartu klubi puhul on see protsent umbes 40,» nentis mänedžer. Olukorrast võetakse küll maksimum, kuid konkurentide eelarve on suurem ja järjel püsida on raske.

Balti riikides praeguse seisuga teisi selliseid järelkasvule keskenduvaid kontinentaaltaseme klubisid ei ole. Lähematest riikidest on selline tiim Poolas, kus tulemuse tegemiseks on noorte kõrval kaasatud ka vanemad profisõitjad. Kokku on Euroopas ligi 20 niisugust klubi.

«Kõrgema taseme World Touri tiimidel on omad järelkasvuosakonnad, kuid eestlasel on nende leivale keeruline saada. Lepingu teenimiseks on vaja ennast kohalikest sportlastest palju rohkem tõestada,» selgitas Mandri. «Meie klubi tegemisi on Eestist kaugemal märgatud, liituda soovivad ratturid Euroopast. Pooled sõitjatest ongi piiri tagant.»

Kahjuks ma praegu ei näe, et Eestis leiduks mõni ettevõte, mis tahaks rattatiimi eelarvesse panustada näiteks pool miljonit eurot aastas. Jaan Kirsipuu, Cycling Tartu spordidirektor

Cycling Tartu klubile on oluline, et koos sõidaksid erinevate omadustega ratturid. «Peab olema neid, kelle peale mängida siledamal maal sprindifinišites, ning neid, kes tulevad hästi toime mägisema maastikuga raskematel etappidel,» arutles Mandri.

2022. aasta hooajaks on moodustatud kümneliikmeline rahvusvaheline meeskond, kus Mandri sõnul tuleb mõnda poissi esialgu taseme ühtlustamiseks järele aidata, et aasta teises pooles tiim tugevam oleks. «Praegu on kuus või seitse poissi, kellega saab tõsisemalt arvestada,» rääkis ta. Kui tasasemal maal töötab tiim Madis Mihkelsi heaks, siis raskematel radadel on paremad võimalused soomlasel Markus Knaapil.

Esimene võit loeb

Esimest hooaega sellisel tasemel sõitval soomlasel on soov käia kaasmaalase Antti-Jussi Juntuneni jälgedes, kes teenis käesolevaks hooajaks profilepingu.

«Kuigi tänavu on minu esimene hooaeg UCI tasemel ja pigem kogemuste otsimine, sooviksin head tulemust teha juba nüüd ning kaugemas plaanis sõita World Touri tiimis,» avas Knaapi oma tulevikuplaane.

Et ilm ei lase kogu aasta Eestis treenida, käib Cycling Tartu klubi võistkond tihti laagrites kaugemal, näiteks Hispaanias Alicante piirkonnas. Foto: Adam Illingworth

Mandri sõnul on võimalused häid tulemusi teha kindlasti ka teistel ja igaks võistluseks luuakse oma strateegia. Selles mängib tähtsat rolli Cycling Tartu spordidirektor Jaan Kirsipuu, kes koostab võistlusplaanid ning sõidab saateautos abilisena kaasas. «Treeneritööd teevad klubis teised inimesed ja poistel on ka eratreenerid. Minu ülesanne on eelkõige luua sõitudeks taktika ning vajaduse korral aidata Rened mänedžeritöös,» sõnas Kirsipuu, kelle sõnul on oluline saada kätte kasvõi esimene võit.