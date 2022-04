Tõrksa taltsutamine käib laval koomiliselt ja ilusas keeles

Lavastuse «Tõrksa taltsutus» proovis on vankril Veiko Porkanen ja Maria Annus. Näitlejad on laval kostüümi ja jumestuseta.

Priit Strandberg on oma eelmise lavastuse eest Vanemuises kõrgele aujärjele tõstetud: kolm aastat tagasi esietendunud Molière’i «Naiste kooli» eest oli ta aastal 2020 nimetatud üheks võimalikuks teatriaasta auhinna saajaks lavastajate hulgas. Nüüd on ta ette võtnud samuti teatriklassikasse kuuluva komöödia – Shakespeare’i «Tõrksa taltsutuse». Esietendus on laupäeval.