Veronika Dolgoševa: piletihindu tõstes unustatakse noored

2020. aastal uuendati Tartu linna noortevolikogu valimiskorda, mille tulemusel saavad noortevolikogu valimistel nii hääletada kui kandideerida ka Tartu linnas õppivad noored. Varem oli see õigus vaid neil, kel oli rahvastikuregistri järgi elukoht Tartus. Sel ajal põhjendas Reformierakonnast ja sotsiaaldemokraatidest koosnev võimuliit muudatuse vajalikkust sellega, et päriselus õpib Tartus arvestatav hulk alaealisi, kes soovivad linna elu kujundamises kaasa lüüa, kuid oma ametliku elukoha muutmine sõltub vanematest. Praegune abilinnapea Lemmit Kaplinski rõhutas kõnepuldist üle, et Tartu koolide õpilased on juba tartlased.