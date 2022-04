Eesti geograafias teedrajava teose sajandat aastapäeva tähistab uus trükk

Raamatuga on kaasas kolm kaardilehte.

22. aprillil toimub Tartu ülikooli Oecologicumi uues õppehoones Liivi 2 eelregistreeritud huvilistele järjekorras 14. Eesti ökoloogiakonverents, kandvaks teemaks «Eesti maastikud 100». See on ajendatud faktist, et aastal 1922 avaldas Johannes Gabriel Granö ajakirja Loodus kolmes numbris artikli «Eesti maastikulised üksused», mida peetakse teadusliku maastikukäsitluse alguseks Eestis.