Salvest riisus toidukonkursil koore, esmakordselt sai parima toiduaine tiitli lastetoit

«Toidutööstus tegutseb tiheda konkurentsi tingimustes nii kodu- kui välisturul, mis sunnib olema nutikas, keskenduma pidevale tootearendusele ning arvestama erinevate väliste mõjudega – see ei ole lihtne töö. Seetõttu on väga oluline tunnustada siinseid toidutootjaid nende pühendumuse eest selles vastutusrikkas rollis. Omamaise puhta toidu tootmine on oluline ning saavutab ajas üha suurema tähenduse,» ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

KULDMÄRGID:

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2022 – Värska Naturaal Plus Goji+jõhvikas, tootja: Värska Originaal AS. Värska Naturaal Plus on Eestis esimene maitsevee tooteperekond, mis on loodud loodusliku mineraalvee baasil. Koostöös Eesti toiduteadlastega valminud maitsevesi on vähese suhkrusisaldusega ning sisaldab kasulikke vitamiine ja mineraalained.

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2022 – Vana Tallinn Toffee Caramel, tootja: Liviko AS. Vana Tallinn Toffee Caramel on legendaarse Vana Tallinna likööri iiriskaramelline versioon, mis on loodud Jamaica rummist, hoolikalt valitud vürtsidest ja käsitööna valminud kaneeli- ja vanillitõmmistest.

Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine 2022 – HI!Fiber kiudainetega jogurt virsiku-kurkumi, tootja: Tere AS. Jogurt pälvis tänavusel konkursil ka Eesti Parima Piimatoote 2022 tiitli ja hõbemärgi. Laktoosivaba jogurt on valminud koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadlastega. Tänavune parim piimatoode ja parim lisandväärtusega toode sisaldab ohtralt kiudaineid, mis toetavad kõhutervist ja seedimist. Jogurt on ilma lisatud suhkruta ja rikastatud D-vitamiiniga. Toote välja töötamiseks viidi läbi terviseuuring, et saada aru, kuidas ja mil viisil mõjub kiudainete kompleksi ja D-vitamiiniga rikastatud piimatoode eestimaalaste organismile.

Eesti Parim Toiduaine 2022 – Põnn Ökoloogiline toortatraroog veiselihaga, tootja: AS Salvest. Uus ökoloogiline toortatraroog veiselihaga on valminud kodumaisest mahedalt kasvanud toortatrast ja veiselihast. Sellele on lisatud ka ökoloogilisi köögivilju ning maitsetaimi. Toortatra kasutus lastetoidus on Eesti turul esmakordne ning ainulaadne. Toortatar sisaldab elutähtsaid mineraalaineid ja vitamiine, karotenoide, ensüüme, kiudained ja mikroelemente ning on lisaks ka gluteenivaba. Põnni ökoloogiline toortatraroog veiselihaga tunnistati tänavu hõbemärgiga ka Parimakas lastetoiduks.

PIIRKONDLIKUD KULDMÄRGID:

Parim Toode Lääne-Eesti Väikeettevõttelt 2022 – Dirhami Balyk Nori, tootja: Derhamn OÜ. Pöögipuuga suitsutatud ja vinnutatud õrna ning pehme maitsega lõhe kaetud merevetika kattega. Toode on valminud kasutades ainult värsket ning naturaalset toorainet.

Parim Jook Lääne-Eesti Väikeettevõttelt 2022 – TOHI Aronia Infused Gin, tootja: TOHI Distellery OÜ. Aroonia on tuntud vitamiinirikas supermari, mis annab džinnile ainulaadse, tummise ja sügava maitse. Arooniad on kogutud Eestimaa aedadest, mahl välja tambitud jalgadega täpselt nagu vanasti väikestes veinimajades Euroopas. Tohi Aronia Infused Gin valmib üks kord aastas ja piiratud koguses.

Parim Toode Lõuna-Eesti Väikeettevõttelt 2022 – Andre Crafter`s Juniper Andre, tootja: Juustufarm OÜ. Andre juustufarmi ja Liviko koostöös valmivas juustus Crafter’s Juniper kasutatakse džinni destilleerimisest järele jäävaid kadakamarju. Juust Andre Crafter’s Juniper valmistatakse oma karja lehmade ehk Mummukeste täispiimast. Juust laagerdub vähemalt 3 kuud. Tulemuseks on koorene, puiduse noodiga ja pika järelmaitsega juust, kus struktuuri lisavad kadakamarjad.

Parim Jook Lõuna-Eesti Väikeettevõttelt 2022 – Kuslapuuvein Ukulele, tootja: Murimäe Vein OÜ. Ukulele on poolmagus punane marjavein, mis on valminud Lõuna-Eestis kasvanud söödava kuslapuu Honeybe marjadest. See on esimene söödavast kuslapuust valminud vein Eestis.

Parim Toiduaine Põhja-Eesti Väikeettevõttelt 2022 – FoodStudio Demi-glace kaste; tootja: Puljong OÜ. Demi-glace on rohumaa veise kontidest kokku keedetud rikkalik ja konsentreeritud kastmepõhi, mis on prantsuse köögi lahutamutks osaks. Lisades ürte, võid, koort, seeni, konjakit, punast veini jmt sobib kaste suurepäraselt erinevate lihatoitude kõrvale. Kastmepõhja saab kasutada pruuni kastmena või erinevate kastmete ja liharoogade valmistamiseks, ka grillimisel.

Parim Jook Põhja-Eesti Väikeettevõttelt 2022 – Nudist Spritz rabarberi-mündi, tootja: Peenjoogivabrik Nudist OÜ. Suviselt kerge veinikokteil rabarberiveinist, maasikamahlast ja piparmündi-rohelise tee tõmmisest.

Eesti Parim Toode Virumaa Väikettevõttelt 2022 – Kikerikii Mahebroileri filee, tootja: Äntu Mõis OÜ. Kikerikii brändi valikus olev mahebroileriliha on esimene omataoline toode Eesti poelettidel – keegi teine Eestis mahebroileriliha ei tooda. Äntu Mõisa kanadel on pestitsiidivaba ja GMO-vaba toit ning nad kasvavad antibiootikumivabalt.

Lisaks valiti tänavu konkursi raames pressi lemmik ja rahva lemmik. Pressi lemmikuks nimetas ajakirjanikest koosnev žürii Valio Eesti Alma Kreeka stiilis DIP! Tzatziki kastme, mis pälvis tänavusel konkursil ka Parima Kastme auhinna. Rahva lemmikut valiti rahvahääletusega Eesti parima toiduaine Facebooki lehel ning enim hääli kogus Vinkymoni Ebaküdoonia limonaad C-vitamiini ja tsingiga.