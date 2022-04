Nädala lõpus toimuv Veteranirock toob Vabaduse puiesteele liikluspiirangud

Linnaliini busside liikumine piirangute ajal

Bussiliin nr 6 ajutine teekond väljuval suunal on Võidu sild – Narva mnt – Vene ring – Vabaduse sild – Emajõe tn (paremale) – Kroonuaia tn ja siseneval suunal Lai tn – Vabaduse sild – Vene ring – Narva mnt – Võidu sild. Teenindamata peatused väljuval suunal on Vabaduse pst, Raeplats ja siseneval suunal Palmihoone, Raeplats. Väljuval suunal on peatuse Vabaduse pst asenduspeatus Soola, peatuse Raeplats asenduspeatus on Linnamuuseum. Siseneval suunal Palmihoone peatuse ajutine peatus paigaldatakse Lai tänavale (Botaanika aia vastu), Raeplats peatuse asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliin nr 13 ajutine teekond väljuval suunal on Võidu sild – Narva mnt – Vene ring – Vabaduse sild – Emajõe tn (paremale) – Kroonuaia tn ja siseneval suunal Kroonuaia tn – Kroonuaia sild – Vene ring – Narva mnt – Võidu sild. Teenindamata peatused väljuval suunal on Vabaduse pst, Raeplats ja siseneval suunal Palmihoone, Raeplats. Väljuval suunal on peatuse Vabaduse pst asenduspeatus Soola, peatuse Raeplats asenduspeatus on Linnamuuseum. Siseneval suunal Palmihoone peatuse asenduspeatus on Vene ja Raeplats peatuse asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliin nr 7 ajutine teekond väljuval suunal on Võidu sild – Narva mnt – Vene ring ja siseneval suunal Vene ring – Narva mnt – Võidu sild. Teenindamata peatused väljuval suunal on Vabaduse pst, Raeplats, Vabaduse sild ja siseneval suunal on Palmihoone, Raeplats. Väljuval suunal on peatuse Vabaduse pst asenduspeatus Soola, peatuse Raeplats asenduspeatus on Linnamuuseum ja Vabaduse sild asenduspeatus on Vene. Siseneval suunal Palmihoone peatuse asenduspeatus on Vene ja Raeplats peatuse asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliin nr 22 ajutine teekond Narva mnt – Vene ring – Vabaduse sild – Emajõe tn (paremale) – Kroonuaia tn. Teenindamata peatused on Atlantis, Vabaduse pst, Raeplats. Nende peatuste asenduspeatus on Linnamuuseum.

Bussiliin nr 21 ajutine teekond Lai tn – Vabaduse sild – Vene ring – Narva mnt. Teenindamata peatused on Palmihoone, Raeplats. Palmihoone peatuse ajutine peatus paigaldatakse Lai tänavale (Botaanika aia vastu), Raeplats peatuse asenduspeatus on Atlantis.

Allikas: Tartu linnavalitsus