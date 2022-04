Lapsed võistlevad Dnipros juttudega sellest, kes kui kiiresti on pidanud oma kodu maha jätma

Esmaspäeva hilisõhtuses videokõnes ütles aga Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi: «Ükskõik kui palju sõdureid sinna joonele koondatakse, me kaitseme end. Me võitleme. Me ei loobu millestki.»

«Sireene ja plahvatusi on meil siin kuulda nüüd palju sagedamini kui varem,» rääkis ta. Öine liikumiskeeld, mis kestis kella 20-st kuni kella 6-ni, on Dnipros nüüd lühendatud kella 22-st kuni kella 5-ni. «Ma arvan, et see on paanika vähendamiseks või inimeste rahustamiseks,» ütles Inna Šulženko.