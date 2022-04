Digiti peakorraldaja Ermo Tiku selja taga olevad toolid täidavad reedel kogu ERMi konverentsisaali. Kohale on oodata üle 600 inimese.

Reedel tuleb rahvusvahelisele konverentsile Digit Eesti Rahva Muuseumis kokku üle 600 tehnoloogiavaldkonna tegija, need, kes tarkvarapuslet päriselt kokku panevad. See on üle mitme aasta esimene ja suurim IT-konverents Eestis.