Vastremonditud tänav lagunes juba paari talvega

Pealtnäha ei tundugi, et vaid kolm aastat tagasi remonditud tänaval midagi valesti oleks.

Vallikraavi ristist Lydia hotellini ulatuv Ülikooli tänava lõik tehti korda 2019. aastal, kuid nüüd tuleb see uuesti üle remontida. Süüdlaseks on vuugitäide, mis ei pidanud talvisele libedustõrjele vastu, ning selle tõttu on lahti tulnud mitmed tänavakivid.