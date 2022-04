Sportkeegli MM toob tipud kokku ja viib Elva maailmakaardile

Kui Elvas kolm aastat tagasi keegliklubi avati, oli see Kristjan Vinnile tõuge sportkeegeli avastamiseks. Ta ei teadnud varem, mis erinevus on boolingul ja keeglil. «Sõber kutsus mängima ja nii ma selle juurde jäin,» meenutas Vinni. Vaid mõne aastaga on Elva keegliklubi kasvanud Eesti suurimaks.