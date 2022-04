Liputaja kimbutab Luunja valla elanikke

Sarnane juhtum leidis Luunja vallas aset ka möödunud aasta sügisel ning mullu suvel. Siis aga oli esialgu ehmunud naine end kokku võtnud ning vaadanud auto registreerimisnumbrit, mis sai ka politseile koos avaldusega esitatud. Kohalike väitel on iga kord, mil mees selles kandis eneserahuldamisega tegeleb, muster sama: auto on pargitud teepervele ning pakiruumi luuk üles tõstetud. Viimast ilmselt seetõttu, et varjata masina numbrit.

Politsei on kõnealuste juhtumitega kursis ning kinnitas taas, et tegemist nende teada on tegemist vaimselt haige inimesega.

Lõuna prefektuuri Tartumaa piirkonnavanem Anti Peiponen kinnitas, et politsei sai info liputaja kohta Luunjast ka eile. «Mees on tuvastatud ning tegu on inimesega, kes on paraku varemgi avalikus kohas ennast rahuldanud ja sellega korrarikkumise toime pannud,» täpsustas ta.

Varem on liputaja saadetud psühhiaatrilisele ravile, kuid see ei ole loodetud tulemust andnud. Viimase vahejuhtumi täpsed asjaolud on veel selgitamisel.