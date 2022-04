Tänavakunstnik pani Ukrainale mõeldes elektrikapil haljendama rahukevade

Kairo on Ukraina toetuseks maalinud mitmeid «Rahumuru» teemalisi pilte, need müünud ja saadud raha annetanud. Pühade-eelse seisuga oli ta niimoodi annetanud 3125 eurot.

«Kui ma «Rahumurudega» alustasin, oli veel talv,» ütles kunstnik. «Ma lootsin, et kui jõuab kätte roheline aeg, ongi päriselt rahu saabunud. See ei ole nii, see ei võibolla veel tükk aega nii. See oli mu ülinaivistlik lootus.»