Andres Jaeger: sõja jalus

Nende Tartust lahkumisel pidasid sealkandis sakslased ja lahkuvad punaväed veel lahinguid. NKVD-mehed sooritasid viimaseid läbiotsimisi, arreteerimisi ning hukkamisi Tartu vanglas ja mujal. Ema ja isa olid varjunud koos mõne tuttavaga Tartu Maarja koguduse pastori Oskar Kodrese korterisse Lootuse tänavas. See maja hävis mõni päev hiljem. Kindel koht see muidugi ei olnud, sest pastorid olid just ühed neist, keda taga otsiti, mitmed ka hukati sellel suvel.