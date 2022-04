Siret Kotka: vaktsiinikahjustuste hüvitus on samm õiglasema ühiskonna poole

Haigekassa juurde loodud vaktsiinikahjustuste fondist saab taotleda hüvitist vahemikus 2000 – 100 000 eurot. Hüvitist saab taotleda nii Covid-19 vaktsiinikahjustuste kui teiste vaktsiinide kasutamisest tekkinud terviserikete korral. Inimene, kellel on tervisekahjustus olnud vähemalt neli kuud, saab taotleda vaktsiinikahjustuste fondist hüvitist. Hüvitist saab küsida ka vaktsineeritu surma korral. Hüvitamisele kuuluvad juhtumid, kus on vähemalt tõenäoline seos tervisekahju ja vaktsineerimise vahel. See tähendab seda, et inimene ei pea sada protsenti tõestama tervisekahju seost vaktsineerimisega.