Linn muutub rõõmsamaks, käib lillede istutamine

Mulda said rõõmsavärvilised võõrasemad ja väikest kasvu nartsissid.

Tartus on Kanepi aiandi töötajad tegutsenud juba paar nädalat, seni on olnud rõhk püsilillede peenarde hooldusel. «Igale poole veel istutada ei saagi,» märkis Katrin Vaidla. «Näiteks keskpargis on suurte pottide muld külmunud.»