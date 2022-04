Tohoh! Pole isegi hoiatusmärke, ülekäigurajast kõnelemata

Metsikut loodust, romulaid ja varemeid taustaks pakkuv kergliiklustee on kaetud frees­asfaldiga ja on menukas. On koerajalutajaid, muidu jalutajaid, päevavargaid, rahvasportlasi ja esimesi sõidutunde võtvaid rattureid.

Kogu idülli juures on kolm aga. Jõepoolseim neist on ristumine Turu tänavaga nn Kuusakoski kurvi juures, kus võib minuteid autode voori lõppu oodata või siis jultunult end autodevoori sisse pressida, kui hulljulgust on. Teine aga on ristumine Tähe tänavaga, kus liiklus on hõredam ja jõuab ka autota hetke ära oodata. Ning kolmandaks ristumine Võru tänavaga, kus linnakiirusel autod tunduvad lohu põhjas olevale ristumiskohale lähenevat kahtlaselt kiiresti ja neid on on palju.