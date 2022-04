Salvesti laiendus valmib hapukurgihooaja lõpuks

Tootmishoone ehitus algas juba mullu oktoobris. Uus hoone tuleb 2155 ruutmeetri suurune. Salvesti juhatuse liige Triin Kõrgmaa selgitas, et investeering aitab parandada ettevõtte tulemuslikkust – kavandatav laiendus on seotud tootmismahu suurendamisega kodu- ja eksportturgudel ning võimaldab säästa aega ja energiat. «Saab öelda, et investeering mõjutab otseselt ettevõtte konkurentsivõimet kodu- ja eksportturul ning jätkusuutlikkust,» sõnas Kõrgmaa.

Kõrgmaa selgitas, et viimased kaks kuud on toidutööstus lisaks süvenevale energiakriisile pidanud toime tulema ka Venemaa agressioonist tuleneva tarneahelate kiire muutumise ja tooraine hüppelise hinnatõusuga ning tarnete ajalise pikenemisega. «Viimasel paaril nädalal on olukord pisut stabiliseerunud, aga uus normaalsus on kõrgemad sisendhinnad ning sellest tulenevalt ka toidukaupade kallinemine,» rääkis Kõrgmaa.