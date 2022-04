Rahumuru maalimine kesklinnas avas tänavakunsti hooaja

Kuigi kevad on vastikult külm, nii et siin-seal vedeleb veel räpatunud lund, püsib tänavakunstnikel värv juba pindadel, sõrmed sügelevad ja meeles mõlkuvad tööd tahavad möödujate silma alla pääseda. Eile hommikul alustas üks neist, nimeks Kairo – ta on ühtlasi hinnatud ja oodatud galeriinäituste tööde autor – Poe ja Küüni tänava nurga elektrikapile muru maalimist. Juba järgmisel nädalal kohtub ta oma kolleegidega Vabaduse silla all tänavakunstijämmil.