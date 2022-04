Signe Kivi: Ukraina. Mida me näeme ja mida kuuleme – ja mida me ei taha näha ega kuulda

Sellel, mida me näeme, on meeletu jõud. Olen seda artiklit alustanud mitu korda, sest see, mida ma uudistest näen – mida meie iga päev uudistest kuuleme –, halvab mu mõistust ja paneb käed värisema... Okupantidest sõdurite poolt vägistatud ja põlema pandud naised söestunud rehvihunnikute otsas Ukrainas. Noore neiu piinatud kehal mõnitav haakrist, vägistatud ja tapetud kolmeaastane alastikistud laps. Appi! Appi, kes on need väärastunud hullunud elajad, keda Vene ametlik meedia nimetab vabastajateks?