Silver Kuusik: turul tehakse sohki

Niisamuti nagu seda on Kvartal, kaubamaja või Lõunakeskus, on ka Tartu turg üks linna kaubanduse maamärke. Erinevalt teistest nimetatud, aga ka paljudest nimetatama, müügikohtadest, kuulub AS Tartu Turg täielikult Tartu linnale. Sellest asjaolust lähtudes peaks turul igasugune ametlikult ja mitteametlikult toimuv tegevus Tartu linnaisadele eriliselt korda minema.