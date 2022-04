Hambaarst: lapse suutervise eest peab hoolitsema lapsevanem

Tartu ülikooli kliinikumi hambaarstile Marjo Sinijärvele teeb suurt rõõmu, kui vastuvõtule tuleva patsiendi hammastele saab teha vaid puhastust. Tihti on hädasid aga palju rohkem.

Eesti lapsed käivad hambaarsti juures hulga vähem kui tarvis. Mullu saanuks tasuta hambaravi tervelt 248 000 last, arsti juurde jõudis neist aga pisut üle poole, 59 protsenti haigekassa kindlustatuist. Skandinaavia maades on see näitaja palju kõrgem.