Pegasuse meeskond alustas jõelaeva iga-aastase hooldusega

Emajõe ühe vanima jõelaeva meeskonna liikmed, kuhu kuuluvad ka mitu naist, alustasid tavapäraseid hooldustöid, et Pegasus 1. maiks sõiduvalmis saada. Veesõiduki kapten Rainer Napits selgitas, et kevadel värkendatakse laeva välisilmet, tehnikat hakatakse tavaliselt hooldama juba sügisel, kui igapäevaseid sõite enam ei tehta. «Paraku tuleb igal kevadel värvile uuenduskuur teha, sest talvega läheb see üsna käest ära,» selgitas Napits.



Kui palju täpselt hooldusele kulub, seda on Napitsa sõnul raske öelda. «See on varieeruv ja sõltub paljuski ka ilmast, samas vajavad mõned pumbad ja kuluosad iga hooaja alguses tähelepanu,» teadis kogenud kapten.



Mõne aasta eest oli laev kolm talve järjest dokis, toimusid keretööd ja põhjaplaadistuse remont, mille käigus sai laev 2020. aastaks seitsmekümne protsendi ulatuses uue kere.



Esimene tänavune tellimussõit Pegasusega tehakse 1. mail, misjärel teenindab jõelaev inimesi kuni 30. septembrini.