Vambola Paavo: on ikka uhhuu värk …

Et teeme magistraalidel ühe sõiduraja kas just Tallinna eeskujul punaseks, aga anname selle ainult ratturitele. Justkui kõnniteedel on vähe ruumi. Need on piisavalt laiad ja siiani mahuvad seal ära nii ratturid kui jalakäijad. Tipptunnil näeme aga, millised ummikud valitsevad Riia ringist kesklinnani. Kõik on umbes, autod venivad teosammul. Ja just sinna kavandab linnaarhitekt Tõnis Arjus «geniaalset» ideed.