Festival Eesti Muusika Päevad algab nädalavahetusel tartlaste ees

Tänavu esitatakse muusikat kontserdisaalides ning valik sündmusi kantakse üle ka voogedastusena. Festivali kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartus Märt-Matis Lill. Läbiv teema on «Teisiti».

Festivali Eesti Muusika Päevad programm läheb edasi esmaspäevast alates Põhja-Eestis. Muu hulgas on ka sel aastal programmis Theatrumi muusikalavastus – 23. aprillil esietendub Maarja Kangro romaani «Klaaslaps» ainetel valminud «söövitab.tuhk», mille helilooja on Tatjana Kozlova-Johannes ning libreto autor ja lavastaja Liis Kolle. Järgmised etendused on festivali viimaseil päevil, 24., 25. ja 26. aprillil.