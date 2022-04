Kanuti Gildi Saal täidab tartlaste nädala etenduskunstiga

Festivali programm on Maarja Kalmre juhtimisel laotatud laiali mitmesse oodatud ja ootamatusse kohta. Lavastusi on neli.

Festivalil toimub ka The Biofilm Sistersi (Arolin Raudva, Katrin Kreutzberg, Mari-Liis Eskusson ja Alise Bokaldere) lavastuse «Pure Pink Pox» esietendus. See on 22. aprillil Tartu Uues Teatris. Teine etendus on sealsamas festivali viimasel õhtul.