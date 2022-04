Tartu vallas valmis põgenike vastuvõtu keskus

Endises hooldekodus on 18 tuba majutuseks, üldkasutatavad köögid, puhkeruumid ja sanitaarruumid, see kõik võimaldab majutada ligi 40 inimest.

Tartu valda on jõudnud ligikaudu sada sõjapõgenikku, kellest osa on leidnud töö Tartu linnas, osa Tartu vallas. Koolikoha on saanud kaks õpilast ning lasteaiakoht on leitud kahele lapsele.