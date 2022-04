Ukraina kaevikutesse jõuavad vabatahlike abil laetud akupangad

Kaupluse omanik rääkis, et üks tema tuttavaid on pidevalt ühenduses Ukrainas sõdivate meestega, kelle kaudu laekus info, et suur häda on rindel sidepidamisega. «Ei ole voolu kusagilt võtta, ei saa telefone laadida,» selgitas Nöps. Nii otsustas ta, et proovib leida võimalikult palju akupankasid, mida rindele saata.