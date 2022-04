Liisa Salekešina: sündisin uuesti: abi küsimise talumatu raskus

Kuigi ma ei ole põlvkonnast, kus vaimsed probleemid on erilise põlu all, peitus minu hinges sügav kahtlus, kas ja kuidas sellele teemale läheneda. Kas ma arutan seda metafooride abil või nendin fakti? Vihjan läbi lillede või sülitan kohe välja? Aga siis… miks mitte mõlemat.

Tere, minu nimi on Liisa ja ma olen vaimuhaige. Nii, see sai nüüd eest ära. Ega see mu jutu peamine murekoht olnudki, ei karda ma seda öelda ega tunnistada. Millest ma tahan rääkida, millest aimu anda, kas siis inimesele, kes ise samu mõtteid mõlgutab, või nendele, kelle tutvusringkonnas on vaimsete probleemidega inimesi. Selleks teemaks on uuestisünd.