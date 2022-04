Vana Sõpruse selvehall läheb lammutamisele

Kinnistul kehtib endiselt 2019. aastal kinnitatud detailplaneering, millega määrati ehitusõigus kuni viiekorruselise ärihoone-korterelamu rajamiseks. Missugused on maaomaniku OÜ Kalda Tee 32 juhatuse liikme Irene Artma plaanid, ei ole teada, sest Tartu Postimehele jäi ta mitme päeva jooksul tabamatuks.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel oli teadlik Kalda tee 32 omaniku kavatsusest praegune hoone lammutada ning selle asemele uus ehitada. «Praegu on meil kehtiv rendileping 2024. aastani. Hoone omanik on juba teinud Maximale pakkumise jätkata tegevust uues hoones,» lisas ta. Selle nädala alguses lammutusteatist linnale esitatud polnud, see tuleb esitada kolm päeva enne tööde algust.