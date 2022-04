Ülikooli aulas algab pärast lõpuaktusi värskenduskuur

Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel võttis lühidalt kokku, et remont tähendab kogu ruumi ülevärvimist, uut parketti ja multimeediumisüsteemide uuendamist. Aga see on tõesti lihtsustatud lühikokkuvõte muutuste kohta ruumis, mille väljanägemine pärineb kahe sajandi tagant, aga mis on uuesti üles ehitatud pärast suurt tulekahju 1965. aastal ja mille viimane põhjalik remont jääb kahe kümnendi taha.