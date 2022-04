Üleliigse vanakese kiusamine

Eesti teatri lavadel suhteliselt vähetuntud ja vähemängitud näidend jõudis Vanemuisesse Old Vici teatrile kohandatud töötluses, mille on teinud Mike Poulton. Lavastaja Robert Annus mainib ühes lavastust reklaamivas videoklipis, et on leidnud palju paralleele meie ajaga, kuid ometi silmanähtavat ajakohastust lavalt välja ei paista.