AJALUGU ⟩ Estonia klaveri looja sünnikoht Luunjas saab tähise

Eesti klaveriehituse grand old man Ernst Hiis lõi 70 tegevusaasta jooksul seitse erineva nimega klaverimudelit ja 15 modifikatsiooni. Ainuüksi need annavad välja väärika väiksemat mõõtu klaverimuuseumi. Aga just selline Eesti rahvusliku klaverimuuseumi Hiisi-nimeline filiaal on olemas aastast 2013 Tartu külje all Luunjas.