Linnavalitsus kutsub rahvast südalinna kultuurikeskuse asjus mõtteid vahetama

Südalinna kultuurikeskuse kavandamisel on arutuse all küsimused, milline peab olema hoone, et see sulanduks ümbritsevasse pargimaastikku ja muudaks selle kvaliteetsemaks. Koosloome töötoas tutvustatakse valminud roheuuringut, räägitakse kesklinna parkide kasutajauuringust, kuulatakse linna plaane elurikkuse arendamisel ning arutatakse ühiselt, milline võiks olla hea avalik ruum, mis oleks roheline sõna paremas mõttes ja kus kõik leiaksid tegevust.