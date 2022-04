Kuidas Kriimanis kunagi inimesi koerte vastu vahetati, ja teised lood – raamatus «Kriimani kriimud lood»

Raamatu sissejuhatuses kirjutab Eda Kalmre: «Võib ju küsida, et mis on Kriimanis nii erilist, et just selle mõisa ja küla, nende talude ja siin elanud inimeste elud ja lood väärivad raamatusse raiumist? Õige on, et tegelikult vääriks iga küla ja kogukonna lugu talletamist, kui oleks vaid mäletajaid ja talletajaid. Paljudes Eestimaa kohtades on paikkondlik ja kogukondlik mälu kadumas. Ühiseid töö- ja suhtlemispaiku on jäänud väheks, sest elu on koondunud suurematesse keskustesse, elatakse küll maal, aga tööle käiakse ja suheldakse peamiselt linnas ja alevikes. /.../ Oma kodukülast ja siin elanud inimestest raamatut kirjutada, on minu jaoks olnud väga eriline kogemus. Ühest küljest tunnen suurt seotust ja vastutust ning teisalt sooja tänutunnet nende inimeste ees, kes minuga oma mälestusi jagasid. Kõik need kohtumised olid emotsionaalsed ja soojad. Tore oli lapsepõlve sõpradega ja siin elanud/elavate tuttavatega koos meenutada möödanikku, lapsepõlve, sündmusi ja inimesi, armsaid paiku, saada teada seiku, mida varem ei teadnud.»