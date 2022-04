Paari nädalaga jõudis vastuvõtupunkti üle tuhande põgeniku

Veidi üle kahe nädala tagasi, 28. märtsil Riia tänava lõpus endises arestimajas tööd alustanud Ukraina sõjapõgenike vastuvõtupunktist on eilse seisuga läbi käinud 408 peret. Et enamik neist peredest on kolmeliikmelised, on sealt abi ja esmased juhtnöörid saanud üle 1200 inimese.