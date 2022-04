Elva Coop tahab kaubanduskeskust veidi laiendada

Veel on kavas ehitada taaraautomaadi juurde suurem varikatus, mis pikeneks ka kaubanduskeskuse parklapoolsele küljele.

Juurdeehitis on vajalik, et rajada juurde abi-, olme- ja tehnilisi ruume. Elva Coopi juht Hando Ivask sõnas, et praegu ei ole selge, millal ehitus võiks alata. Esiteks ei ole vald väljastanud Elva Coopile veel projekteerimistingimusi ning ka ei ole võimalik ennustada, milliseks ehitushind võib kujuneda.