Markus Meier: linnavõimu võitlus bussisõitjate vastu

Hinnatõusu on tunda toidukorvis, kohvikumenüüdes, kinnisvaraportaalides, poodide vaateakendel. Siiski ei saa hinnarallit teha bussipiletitega, sest tegemist ei ole harva ostetava nipsasjakesega. See on bussisõitjate igapäevaelu lahutamatu osa, mis tagab üldiselt hea ligipääsu tööle, kooli, poodi, arstile, spordisaali või ükskõik millise teenuse juurde.

Hiljuti arvasin, et linnavalitsus on minuga ühte meelt, kui linn otsustas anda sõjapõgenikele tasuta sõidu õiguse. Linnavõim sai justkui aru, et teenustele võrdse ligipääsu andmine on sotsiaalne garantii, mis tagab inimeste mobiilsuse sõltumata nende võimalustest.