Elering püstitab Tartu linna serva kõrgepingeliini disainmasti Sookurg

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Elering tahab anda oma taristut uuendades omapoolse panuse avaliku ruumi kujundamisse ja ühtlasi Tartu Euroopa kultuuripealinna projekti. «Disainmastil on veel teinegi Euroopa mõõde – Sookurg aitab meid lahti ühendada Venemaa elektrivõrgust ja liita Mandri-Euroopa elektrivõrku,» sõnas Veskimägi.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul sümboliseerib Sookurg väga hästi neid teemasid, mis Tartuski praegu käsil on. «Elujõulise tuleviku ehitamine ei ole vaid tehnoloogiline väljakutse, vaid see annab meile võimaluse muuta ka oma elukeskkond esteetilisemaks ja põnevamaks,» lisas Klaas.

Uus disainmast hakkab paiknema Tähtvere külas Tallinna-Tartu maantee ja Tiksoja tee ristumiskohas. Mast on ligikaudu 45 meetrit kõrge ja see hakkab kandma 330-kilovoldist transiitliini ning kohaliku elektrivarustuse jaoks olulist 110-kilovoldist liini. Masti ja kogu uuendatava kõrgepingeliini peatöövõtjateks on energiataristu ehitajad Enersense ja Leonhard Weiss. Mõlema disainmasti autorid on arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam.